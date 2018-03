In aller Freundschaft: GZSZ-Star Maike von Bremen kommt in die Serie!

In aller Freundschaft: GZSZ-Star Maike von Bremen kommt in die Serie!

Diese Nachricht dürfte nicht nur die Herzen der "In aller Freundschaft"-Fans höher schlagen lassen. Nein, auch die GZSZ-Fans dürfen jublen. Denn ausgerechnet Soap-Liebling Maike von Bremen kommt in die beliebte Serie!

In aller Freundschaft: Drama um Rolf Becker!

Maike von Bremen spielt Clara Schubert

Am 13. März dürfen die Zuschauer Maike von Bremen bei "In aller Freundschaft" bewundern. Leider nur für einen Gastauftritt. Sie spielt die Assistentin von Kris Vater, Clara Schubert. Clara wird mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt in die Sachsenklinik eingeliefert.

Maike von Bremen: Ausstieg bei GZSZ

Maike von Bremen spielte sechs Jahre lang bei GZSZ mit. 2008 stieg sie aus. 2011 kam sie zwar wieder zurück, aber nicht für lange. Seitdem ist es etwas ruhiger um die Schauspielerin geworden.