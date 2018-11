In aller Freundschaft: Trauriger Serientod

In der Kultserie "In aller Freundschaft"(20.11, 21 Uhr, ARD) werden SEINE Fans heute noch mal ein paar Tränen verdrücken...

Vor genau einem Jahr starb "In aller Freundschaft"-Star Dieter Bellmann mit 77 Jahren. Nun wird in der -Serie endlich aufgelöst, warum seine Figur Professor Simoni, seit Monaten nicht mehr in der Sendung war. Doch die Auflösung könnte bei dem ein oder anderen Fan erneut für Herzschmerz sorgen. Denn die Serien-Macher lassen den Professor sterben.

"In aller Freundschaft"-Fans trauern

Auch wenn das Schicksal des Arztes tragisch ist, sorgt Professor Simonis Ableben für ein kleines Comeback in "In aller Freundschaft". Seine Serienfrau Krankenschwester Ingrid alias Jutta Kammann kehrt nach ihrem Ausstrieg vor acht Jahren kurz zurück in die Medizinwelt. "Dieter und ich waren 16 Jahre gute Partner vor der Kamera. Leider ist er viel zu früh gegangen", sagt sie in einem Interview mit der Bildzeitung. Der Dreh mit Dieter Bellmann habe ihr viel Spaß gemacht. "Gerne erinnere ich mich daran, wie er damals in den Drehpausen mit seinem sächsischen Humor kleine Geschichten erzählte. Damit brachte er mich immer zum Lachen", erzählt Jutta Kammann traurig. Wie schön, dass er ihr und seinen Fans so rührend in Erinnerung bleibt.