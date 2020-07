Alles was zählt: Birte Glang steigt aus!

Doch was passiert mit Birtes Rolle Lena? "Lena geht nach München. Sie stirbt nicht, es gibt also immer noch die Möglichkeit, mal jemanden zurückzuholen. Sie geht nach München, weil ihr Sohn ein Fußballangebot bekommt. Lena bringt es nicht übers Herz, ihren Sohn so weit wegzuschicken, deshalb geht sie mit. Sie findet, dass sie in letzter Zeit nicht genug für ihren Sohn da war. Zudem hat sie auch ein Jobangebot erhalten. Sie hat die Möglichkeit eine weitere Prunkwerk-Filiale in München zu leiten", erzählt Birte weiter. Wer weiß, vielleicht gibt es in der Zukunft ja wirklich ein Wiedersehen...

Was wurde eigentlich aus "GZSZ"-Diva Xenia di Montalban? Im Video erfahrt ihr es: