"Alles was zählt"-Schauspielerin Juliette Grecos: Das Baby ist da!

Welch wundervolle Neuigkeit von " "-Schauspielerin Juliette Grecos! Wie die Schönheit ihren Fans nun berichtet, erblickte gestern ihr kleiner Sohn das Licht der Welt. Doch damit nicht genug! Auch das erste Baby-Foto kann bereits bestaunt werden!

Juliette Grecos bringt süßen Sohn zur Welt

Via " " teilte Juliette nun die schöne Botschaft mit ihren Fans. Sie postete dazu ein Bild von sich mit ihrem süßen Sohn und kommentiert: "Dürfen wir euch vorstellen? Felice Greco! Gestern hat er im Turbogang die Welt erblickt...Luana hat es morgens noch in den Kindergarten geschafft, wir waren kurz vor knapp im Krankenhaus und um 8.50 Uhr war er da. Heftig, dafür schnell und wundervoll. 3070 g und 52 cm Glück strahlen uns an. Wir drei können immer noch nicht fassen, dass wir jetzt 4 sind @salvatoregreco4uDANKE! Keine Wehe ohne Dich. Ich liebe Dich! Luana, wir lieben Dich, Du zauberhafte und unfassbar stolze große Schwester und jetzt heißt es für mich: chillen & stillen! Ab ins Übungscamp". Dass diese wundervolle Nachricht von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Juliette Grecos: Ihre Fans sind verzaubert

Wie unter Juliette Post deutlich wird, hat sie mit ihren süßen Worten bei ihren Followers voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese das Bild mit jeder Menge Glückwünsche wie: "Herzlichen Glückwunsch und alles erdenklich Gute für den kleinen Mann. Ich freue mich so für euch." sowie "Herzlichen Glückwunsch!! Alles Gute der kleinen Familie. Genießt die Zeit". Mehr Fan-Liebe geht echt nicht. Mal sehen, wann uns Juliette mit dem nächsten Baby-Foto überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt!