"Alles was zählt"-Schock: Tanja Szewczenko vsteigt aus

Fans von "Alles was zählt" müssen jetzt ganz stark sein! Soap-Liebling Tanja Szewczenko verlässt die RTL-Serie!

Sie ist eine der beliebtesten Darstellerinnen von " ": Als Diana fegte Schauspielerin Tanja Szewczenko bereits in der ersten Folge der Serie über das -Eis.

Wie der Sender in einer Pressemitteilung jetzt jedoch verkündete, soll damit bald Schluss sein: Tanja Szewczenko steigt aus der angesagten Vorabendserie aus!

Tanja Szewczenko enthüllt ihr "Alles was zählt"-Aus

Die letzten Szenen mit der blonden Darstellerin seien dabei bereits abgedreht: So stehe Tanja Szewczenko in Folge 3071, die am 23. November ausgestrahlt wird, zum letzten Mal vor den AWZ-Kameras.

Warum die Rolle aussteigt, sei dabei auch schon bekannt:

"Diana bekommt ein Jobangebot aus Las Vegas. So viel kann ich schon verraten - sie nimmt es an", verrät Tanja Szewczenko.

Wie die 41-Jährige weiter erklärt, könnten ihre Fans sie schon bald in anderen -Produktionen wiedersehen:

"Ich möchte auch in der Zukunft weiterhin als Schauspielerin tätig sein und freue mich auf viele neue Projekte."