"Alles was zählt"-Star Madlen Kaniuth: Hochzeit mit 44!

Hach, wie schön! Die Fans von "Alles was zählt"-Darstellerin Madlen Kaniuth (43) freuen sich: Der Rotschopf hat sich jetzt verlobt - und das Beste: Sie macht Nägel mit Köpfen und will noch dieses Jahr heiraten!

Sie lacht und kann gar nicht mehr aufhören. Schon seit acht Jahren liebt sie ihren Christian Becker (44), geht mit ihm durch dick und dünn. Denn ganze 20 Jahre lang litt die Schauspielerin an Lipödemen, einer Fettansammlung in den Beinen, auch "Elefantenbeine" genannt. Vor zwei Jahren wurde sie allerdings operiert und hat seither ein ganz neues Körpergefühl. Jetzt, wo sie mit sich selbst im Reinen ist, sagt sie sie gegenüber "Bild.de": "Es war für uns immer klar, dass wir für immer zusammen bleiben wollen." Wie romantisch!

Madlen Kaniuth: Hochzeitsmonat steht schon fest!

Im September dieses Jahres soll es endlich so weit sein. Wer dabei aber an eine ganz klassische, traditionelle Zeremonie denkt, der liegt falsch! Madlen geht das Ganze ein bisschen anders an: "Wir lassen uns von Elvis in der Graceland Chapel trauen", sagt sie über ihre Hochzeitspläne in Las Vegas. Und Eheringe sind auch nicht so ihr Ding: Es wird ein Tattoo zwischen Ring- und Mittelfinger geben. Bei Madlen und Christian geht die Liebe eben unter die Haut!