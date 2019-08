Almklausi: Er lässt die "Big Brother"-Bombe platzen!

Reddit this

Der „ “-Hit „Großer Bruder“ von Zlatko und Jürgen war vor 19 Jahren ein großer Erfolg. An diesen möchte Almklausi nach seinem Rauswurf bei „ “ nun anknüpfen und den Song neu aufnehmen.

Promi Big Brother: Schock-News vor dem großen Finale!

Almklausi lässt die Bombe platzen

Im Gespräch mit „spot on “ verriet der 49-Jährige, sogar schon mit seinem Produzenten gesprochen zu haben. Nun hofft er darauf, dass die „PBB“-Bewohner mit dabei sind. „Wir lassen es jedem offen, ob er mitmachen will. Bisher weiß ich von acht bis neun Leuten, dass sie sicher dabei sind. Und Zlatko lade ich zu mir nach Hause ein, er wohnt ja in meiner Nähe, und bearbeite ihn noch. Das kriege ich hin“, erklärt der Schlagersänger.

Ob die Neuauflage des Songs bei den Fans wohl gut ankommen wird? Damals landeten und mit ihrem Hit auf Platz 1 der Charts. Wir dürfen also gespannt sein!

Das schreckliche Drama um eine ehemalige "Big Brother"-Kandidatin seht ihr im Video: