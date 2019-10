Alphonso Williams: Bewegende Trauerfeier für den DSDS-Star

Reddit this

Fans, Familie und Freunde nehmen Abschied von Alphonso Williams.

Am 12. Oktober erlag der -Sieger im Alter von 57 Jahren den Folgen seiner Prostatakrebs-Erkrankung - jetzt kamen Bewunderer und Angehörige zusammen, um dem Sänger in einer emotionalen Trauerfeier die letzte Ehre zu erweisen.

Beisetzung von Alphonso Williams: Rund 450 Menschen nehmen Abschied von dem DSDS-Star

Am Samstag versammelten sich in der Kreuzkirche Oldenburg hunderte Fans, Freunde und die Familie des Sängers, um von Alphonso Williams Abschied zu nehmen.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurde der DSDS-Star in einem offenen weiße Sarg, der mit Blumenkränzen aus roten und weißen Rosen, Gerbera und Lilien geschmückt war, beigesetzt.

Um das Andenken des Sängers zu würdigen, sang Alphonso Wiliams Schwester die Titel "Amazing Grace" und "Precious Love" und tröstete die Trauergemeinde:

"Weint nicht, sondern lebt euer Leben. Alphonso ist nicht tot. Er ist jetzt bei den Engeln, eines Tages werden wir ihn wiedersehen."

Nachdem auch DSDS-Sieger Riccardo Marinello Williams mit dem Song "My way" Tribut gezollt hatte, wendete sich auch Alphonso Williams Sohn Raphael mit emotionalen Worten an die Anwesenden:

"Er ist nicht nur mein Papa gewesen, sondern mein bester Freund! Mein starker Halt! Er hatte ein Riesenherz und hat jeden Menschen geliebt."

Am Ende der Trauerfeier ließen Fans und Familie Luftballons mit Sternen in den Himmel steigen, um ihrem persönlichen Star zu gedenken.