Alphonso Williams: Dramatische Enthüllung nach seinem Tod

Der plötzliche Tod von Alphonso Williams berührte ganz Deutschland. Der Sänger starb am Samstag an Prostatakrebs im Alter von 57 Jahren. Er hinterlässt seine Ehefrau Manuela und ihre Kinder Raphael und Franziska. Doch die stehen jetzt kurz vor dem finanziellen Ruin...

Alphonso Williams Familie hat schlimme Geldsorgen

Alphonso war Alleinverdiener. Frau Manuela schloss ihre Naturheilpraxis, um ihrem Mann beruflich unter die Arme zu greifen. Doch dann kam alles anders. "Keiner konnte davon ausgehen, das Alphonso einen Monat später so plötzlich erkrankt. Die beginnende Agenturarbeit, Buchungsanfragen und Vermittlungen zu Auftritten für das Jahr mussten gestoppt werden", erklärte Manuela im Interview mit der "BILD"-Zeitung.

Alphonso Williams: Bewegendes Statement von seiner Familie

Ihre ganzen Ersparnisse pumpte die Familie ihr in Therapien und Krankenhausaufenthalte. "Alphonso litt an der aggressivsten Krebsform, die sich in rasendem Tempo in ihm ausbreitete und ihn in kürzester Zeit von einer lebensbedrohlichen Situation, in eine lebensgefährliche Situation brachte."

So viel Geld ist bereits zusammen gekommen

Jetzt haben Freunde eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Mit den Spenden wollen sie Alphonsos Beerdigung finanzieren und auch der Familie aus den USA die Möglichkeit geben, an der Trauerfeier teilzunehmen. "Darüber hinaus, werden diese Spenden genutzt, um Projekte und Wünsche umsetzten zu können, die Alphonso am Herzen lagen. Projekte wo wir durch diese Reichweite und Möglichkeiten, Menschen in ähnlicher Situation unterstützen können", schreiben die Freunde in dem gofundme.com Spendenaufruf. Mittlerweile sind schon knapp 10.000 Euro zusammen gekommen. Auch wie "PBB"-Kollege Johannes Haller und " "-Kandidat Alexander Jahnke spendeten bereits.

