Alphonso Williams ist der Gute-Laune-Bär im "Promi "-Haus. Immer ein Lachen auf den Lippen, immer eine Schulter zum Anlehnen. Doch wie echt der " "-Gewinner wirklich? Mitbewohner und Zuschauer werfen ihm vor, ein falsches Spiel zu spielen...

Alphonso Williams: OP-Schock!

Ärger mit den Mitbewohnern

Die kürzlich ausgeschiedene Kandidatin Nicole Belstler-Boettcher hält Alphonsos Art für Fake. Das erzählte sie kurz nach ihrem Ausscheiden in der " - Late Night Show". Die beiden Moderatoren Jochen Bendel und Melissa Khalaj wollten wissen, wer seine Rolle im Container nur spielt. Bei Alphonso kam sie ins Stocken. "Er ist auf jeden Fall ein Guter, weil er für seine Familie kämpft, aber ich halte ihn nicht für ganz echt, nein", erklärte sie. „Der hat sein Dauer-Mantra im Gesicht, was er aufsagt. Aber er hat eine riesige Fanbase und wird deshalb wohl damit gewinnen.“

Auch Umut Kekilli geriet gestern Abend mit dem Sänger aneinander. Als Alphonso ihm mit einem falschen Namen ansprach, platzte dem sonst so ruhigen Fußballer der Kragen. "Ich heiße Umut, das ist doch nicht so schwer! Das hat was mit Respekt zu tun", giftete er. Alphonso beharrte jedoch darauf, dass es ein Versehen war. Umut nahm ihn das nicht ab, versuchte trotzdem freundlich zu bleiben. "Ich mag dich ja, aber...", setzte er an. "Ich dich nicht. Jetzt nicht mehr", antworte Alphonso. Autsch, das hat gesessen! Hat da etwa jemand sein wahres Gesicht gezeigt?

Harte Kritik von den Zuschauern

Mittlerweile geht auch den Zuschauern der Lachsack auf die Nerven: "Ehrlich, das macht mich so wütend langsam! Könnt ihr bitte mal die Höflichkeit zusammenkratzen, euch die Namen eurer Mitbewohner zu merken?!", schreibt ein User auf Twitter. Ein anderer meint: "Ich finde, Alphonso ist ganz schön berechnend."

Es gibt jedoch auch positive Stimmen: "Ich bin ja sowas von Team Alphonso. Wenn er lacht, lieg ich unterm Sofa. Genialer Typ!" Ob sich Alphonso mit seiner Art am Ende doch durchsetzen kann? Es bleibt spannend...