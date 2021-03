Alphonso Williams (†): Sohn Raphael liegt im Krankenhaus

Manuela Williams ist am Ende ihrer Kräfte. Ihr Sohn Raphael muss derzeit auf der Intensivstation behandelt werden. Nachdem der 34-Jährige in der Nacht schweißgebadet war und flach geatmet hatte, wurde er vom Notarzt abgeholt. In der Klinik stellten die Ärzte eine Nierenentzündung fest. Diese wirkt sich auch auf sein Herz aus. Der Sohn des mittlerweile verstorbenen "DSDS"-Stars Alphonso Williams hat so starke Schmerzen, dass er kaum sprechen kann...