Alphonso Williams: Trauriges Drama um sein Grab!

Der überraschende Tod von Alphonso Williams war ein großer Schock für seine Fans, Freunde und Familie. Im Oktober 2019 verlor der Sänger den Kampf gegen den Prostatakrebs. Wer den sanften Riesen besuchen möchte, kann das in seiner Wahlheimat Oldendorf tun. Dort ist sein Grab öffentlich zugänglich. Doch genau das sorgt jetzt für Ärger!

Alphonso Williams: Die Familie erfüllt ihm seinen letzten Wunsch

Randale auf dem Friedhof

Auf dem -Profil des -Siegers meldet sich seine Familie zu Wort. Der Grund: Alphonsos Grabstätte wurde beschädigt! „Wir sind erfreut darüber, dass ihr Papa so häufig besucht. Der Rasen vor dem Grab hat kaum eine Chance nachzuwachsen, da so viele liebe Menschen sich davor aufhalten“, heißt es in dem Post. Leider wurde in letzter Zeit häufiger etwas beschädigt und zerkratzt. Sogar Dekorationen wurden entfernt!

„Wir geben uns sehr viel Mühe damit, das Grab für Papa herzurichten, weshalb es uns das Herz bricht, wenn etwas am nächsten Tag fehlt oder kaputtgemacht wurde!", heißt es weiter. Solche Zwischenfälle gab es leider auch schon am Grab von , weshalb der Friedhof es kurzerhand absperren musste.

Von diesen mussten wir uns 2019 verabschieden: