Also doch! Philipp Stehler gesteht Affäre mit Gerda Lewis

Im vergangenen Jahr lernten sich Philipp Stehler und Pam Gil Mata bei der -Sendung „Bachelor in Paradise“ kennen. Aus der Sendung gingen sie als Paar hervor. Doch lange hielt ihre Beziehung nicht. Schnell machten Gerüchte die Runde, Philipp Stehler hätte eine Affäre mit der damaligen „Germanys Next Topmodel“-Teilnehmerin .

Philipp Stehler: Fuhr er zweigleisig?

In der Sendung „ – Der Talk“ mit sprach Philipp Stehler nun Klartext in Bezug auf seine Beziehung mit Pam und sein Verhältnis mit Gerda:

„Wir hatten eine intensive Zeit zusammen. Pam ist eine tolle Frau, ich will über sie auch nichts kommen lassen. Sie ist ein ganz liebes Mädchen, aber irgendwann haben wir auch beide gemerkt, der Wurm ist drin. Wenn man miteinander nichts mehr hat, es läuft nichts mehr, das ganze Menschliche. Und dann merkt, das hat vielleicht doch keine Perspektive. Wir haben uns in die Augen geguckt und haben darüber auch gesprochen. Und ich war mir eigentlich sicher, dass wir uns beide einig sind, okay wir sehen die Perspektive nicht.“

„Und bei mir war es so: Oh jetzt Presse und großes Ding und Trennung. Wir lassen das für uns so auslaufen und mal schauen. Dann habe ich auch zeitgleich jemanden kennengelernt, die Gerda, und sie wusste, das ich mit der Pam zusammen war, sie hat sich trotzdem mit mir getroffen. Ich habe ihr erzählt, das es mit Pam und mir nicht mehr so ist. Sie hat aber die ganze Zeit von Pam gewusst“, berichtet der ehemalige Polizist weiter.

Und warum ist aus Philipp Stehler und Gerda Lewis nicht mehr geworden? „Irgendwann habe ich gemerkt, es wird so ein Techtelmechtel bleiben, aber nicht mehr, das habe ich ihr auch gesagt. Dann hat Gerda diese Bombe platzen lassen und ein riesen Ding daraus gemacht“, erklärte der 31-Jährige in der Sendung.