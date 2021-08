Alvin Ing: Sänger stirbt nach Corona-Erkrankung!

Durch den Musicalfilm "Flower Drum Song" wurde Alvin Ing in den 60er Jahren bekannt und hatte somit seinen Durchbruch. Am Broadway hatte er sich einen großen Namen gemacht. Doch nun die traurige Nachricht: Im Alter von 89 Jahren ist Alvin Ing nun verstorben. Nicht nur im Musikbereich konnte Alvin Ing große Erfolge feiern, sondern auch als Schauspieler. So stand er beispielsweise für "Law & Order: Criminal Intent" vor der Kamera.