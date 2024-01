Alyssa Milano: Fiese Vorwürfe gegen den "Charmed"-Star

In ihrem Podcast "Let’s Be Clear" hatte Shannen Doherty nun ihre einstige Kollegin Holly zu Gast. Und gemeinsam rechneten die beiden mit der Dritten im Bunde, Alyssa Milano, ab! "Während der Dreharbeiten gab es kaum eine Nacht, in der ich nicht weinte", erinnert sich Shannen. Alyssa habe versucht, einen Keil zwischen die beiden Freundinnen zu treiben: "Sie brachte uns alle auseinander und versuchte, dich von mir wegzuziehen." Sogar, als Holly wegen eines Tumors im Krankenhaus lag, hätte Alyssa laut Shannen quergeschossen: "Alyssa und ihre Mutter hinderten Leute daran, dich zu sehen!" Die ganze Zeit über hätte am Set ein unterschwelliger Konkurrenzkampf geherrscht. Bis Shannen 2001 die Nase voll hatte und die Show verließ. Alyssa und Holly drehten noch fünf weitere Staffeln – dann war’s endgültig vorbei mit der Magie. Und Alyssa? Die gab kürzlich zu, "gewisse Schuldgefühle" zu hegen. Immerhin …

