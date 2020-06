Alyssa Milano: Süßes Bett-Selfie mit Tochter Elizabella

Und Mama Alyssa ist ihr Glück von den leuchtenden Augen abzulesen.

"My happy place", kommentiert sie den intimen Schnappschuss - und die Fans flippen völlig aus. "Danke, dass du so eine natürliche Mama bist, kein Photoshop, kein Make Up, unfrisiert und in Mam-Klamotten", schreibt eine Userin. Und auch die anderen schwärmen: "Was für ein wunderschönes, natürliches Foto!"

Statt Schminke und Maniküre stehen bei Zweifachmama Alyssa eben die Kids an erster Stelle. Und denen ist egal, ob Mama die hippsten High Heels trägt, solage sie nur für sie da ist...