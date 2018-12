Amal & George Clooney: Wieder schwanger mit Zwillingen?

Reddit this

Es wäre eine echte Sensation! Amal und George Clooeny sind schon stolze Eltern von den Zwillingen Alexander und Ella. Jetzt sollen sie wieder zwei Babys erwarten!

Amal und George Clooney: Jetzt packt ihre Schwester über die Ehe aus!

Amal Clooney: Schwanger mit Zwillingen?

Die Schlagzeilen um das Paar wollen seit Monaten nicht abreißen! Doch es wurde viel mehr über eine anstehende Scheidung der beiden Hollywoodstars spekuliert. Jetzt wendet sich das Blatt. Statt Trennung, soll sich die Familie von und seiner Amal vergrößern. Um gleich zwei Familienmitglieder!

„Freunde tuscheln, dass Mala wieder Zwillinge erwartet“, verrät ein Insider jetzt der amerikanischen „OK“. Die Anwältin soll sogar schon über den ersten drei Monaten sein. „Sie waren überwältigt“, heißt es weiter.

Kann der Nachwuchs ihre Ehe retten?

George Clooney: Krise nach seinem Unfall

Nach dem Roller-Unfall von George Clooney in diesem Jahr, soll es tatsächlich bei Amal und ihm gekriselt haben. „Sie gingen in diesem Jahr durch eine schwere Zeit, nachdem George den Unfall im Juli hatte. Jetzt sind sie sich näher als je zuvor“, so die Quelle weiter.

Dieses Glück wird jetzt möglicherweise von einer Schwangerschaft gekrönt…