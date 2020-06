Amal und George Clooney: Endlich schwanger?

Die Anwältin und Hollywood-Charmeur George Clooney haben im Sommer letzten Jahres geheiratet. Dass der Schauspieler sich ein Baby wünscht, war nie ein Geheimnis. Dann hat sich das Paar jedoch noch einen Hund angeschafft.

Aber jetzt scheinen die Zeichen doch auf Nachwuchs zu stehen, angeblich soll die Gattin von Mr. Clooney in der 14. Woche schwanger sein. Das Paar selbst will sich aktuell nicht äußern, aber ein vermeintlicher Insider hat einem amerikanischen Boulevardmagazin gegenüber ausgeplaudert: „Sie ist so zierlich, dass man kaum etwas sieht. Es heißt, sie sei bereits im dritten Monat. Sie wird die Schwangerschaft vermutlich noch eine Weile verstecken können. Sie sind ein bisschen paranoid, dass es Komplikationen geben könnte.“ Bleibt abzuwarten, ob an diesem Gerücht tatsächlich etwas dran ist…