Amanda Seyfried: Was geht da mit Hugh Jackman?

Diese zeigt ein Foto, das Seyfried und den 44-Jährigen auf der Aftershowparty der Premierenfeier ihres gemeinsamen Filmes in einer eindeutigen Pose zeigt: Er hat die Augen geschlossen, während sie ihm an den Kopf fasst und einen Kuss auf die Lippen drückt. Wie das Blatt zudem berichtet, soll die Aktrice von dem 17 Jahre älteren Schauspieler ganz angetan sein. "Er gehört zu den nettesten, freundlichsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe", wird sie von dem Magazin zitiert. Dabei ist Jackman eigentlich glücklich verheiratet: Seit 1996 ist er mit der Schauspielerin Deborrah-Lee Furness verheiratet und zieht mit ihr zwei adoptierte Kinder groß. Gemeinsam lebt die kleine Familie in New York. © WENN