Amelie Klever: Kleiderpanne

Amelie Klever konnte bei der Verleihung der Musikexpress Style Awards in Berlin am Dienstag eine gängige Frage am roten Teppich nicht beantworten - sie wusste nicht, von welchem Designer ihr Kleid ist. Die Ex-Kandidatin von "Germany's Next Topmodel" muss anscheinend noch einmal bei Model-Mama Heidi Klum in die Lehre gehen - bei der Preisverleihung am Dienstag antwortete sie auf die Frage nach ihrem Kleid zerknirscht: "Das weiß ich nicht, ich kann den Namen nicht aussprechen." Kurzerhand schaute eine Redakteurin nach und enthüllte: Amelie Klevers Abendkleid wurde von dem Berliner Label Kaviar Gauche designed und sie überreichte darin später stolz die Awards an Künstler wie Mando Diao, die als "Best Performer International" ausgezeichnet wurden.