"American Horror Story"-Star Harry Hains ist tot! Der 27-Jährige sprach kurz von seinem Ableben offen über Drogen- und mentale Probleme.

Harry Hains war aus "American Horror Story" bekannt

Harry Hains, der unter anderem aus der Serie "American Horror Story" bekannt war, ist im Alter von nur 27 Jahren gestorben. So bestätigt es zumindest seine Mutter nun via " ": "Am 7. Januar ist mein wunderschöner Sohn gestorben". Weiter schreibt die trauender Mutter Jane Badler, die selber als Schauspielerin vor der Kamera steht: "Er war 27 und ihm lag die Welt zu Füßen. Leider hatte er mit mentalen Problemen und Abhängigkeit zu kämpfen. Ein wundervoller Funken schimmerte nur für kurze Zeit. Ich werde dich, Harry, jeden Tag meines Lebens vermissen."

Todesursache ist unklar

Woran Harry Hains verstarb, wollte Jane Badler in dem Trauer-Post nicht verraten. Allerdings ist bekannt, dass der Schauspieler mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte. So sprach er in Interviews immer wieder über "ernsthafte Schlafprobleme" und einen Hang zu selbstzerstörerischem Verhalten. Die Trauerfeier für den verstorbenen Harry Hains soll am 12. Januar in Los Angeles stattfinden.

