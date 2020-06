"American Pie"-Star John Cho ist Vater!

Online" bestätigen ließ. Zum Namen des neugeborenen Kindes verriet der Schauspieler nichts, jedoch gestand er im Vorfeld, dass er sehr aufgeregt sei, erneut Vater zu werden. "Ich bin aufgeregt und ängstlich. Sie geben einem einfach das Baby und dann muss man es nach Hause nehmen und dort gibt es keine Ärzte, die einem sagen, was man machen soll", scherzte der 40-Jährige. Cho und Higuchi heirateten 2006 und haben neben ihrer neugeborenen Tochter auch noch einen Sohn, der 2008 zur Welt kam. Derzeit spielt Cho an der Seite von "Friends"-Star Matthew Perry in dessen Sitcom "Go On" mit. Bekannt wurde der Schauspieler durch seine Auftritte in der Teenie-Kultreihe "American Pie" und den Kifferfilmen "Harold & Kumar". © WENN