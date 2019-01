Boyd ist im Alter von nur 42 Jahren gestorben.

Der Opernsänger gewann die dritte Staffel der US-Talentshow.

Neal E. Boyd starb an Herzversagen

Der 42-Jährige verstarb laut "TMZ" Sonntagabend an Herzversagen. Er soll schon lange an Herzproblemen gelitten haben. Bereits im vergangenen Jahr war Neal Boyd, während er am Steuer eines Autos saß, ohnmächtig geworden und verursachte so einen tragischen Unfall.

Etliche Kollegen, Fans und Freunde des Verstorbenen trauern im Netz um ihn.