Sie zeigt viel Haut

Amira Aly: Neuer Job! Und DAS sagt ihr Christian dazu

Amira Aly ist das neue Gesicht einer heißen Unterwäschekampagne. Doch was sagt eigentlich ihr Partner Christian Düren dazu?

Amira Aly und Christian Düren stehen glücklich nebeneinander. Sie lächelt breit in die Kamera.

Christian Düren ist wahnsinnig stolz auf Amira.

© IMAGO / BREUEL-BILD

VonSara Shirazi
Senior Editor

Da staunen die Fans nicht schlecht! Keine Frage: Amira Aly (32) ist eine talentierte Frau mit vielen Facetten. Doch SO hat man sie bisher noch nicht gesehen. Die dunkelhaarige Schönheit hat einen neuen Job und ist das neue Werbegesicht des Modeunternehmens Lascana. Für die neue Kampagne hat Amira sich in sexy Unterwäsche ablichten lassen

Amira zeigt sich in Dessous

Auf die verführerischen Schnappschüsse ist die Zweifach-Mama besonders stolz! „Ich liebe diese Bilder sehr“, schwärmt sie im Gespräch mit BILD. Und was sagt ihr Freund Christian Düren (35) dazu? „Er steht da voll hinter mir”, versichert die 32-Jährige.

Die tollen Fotos sind auf Mallorca entstanden. „Es war tatsächlich immer ein großer Traum von mir, einmal das Gesicht einer solchen Kampagne zu sein”, gesteht die Moderatorin. Ein kleines bisschen Nervosität gehört wohl auch dazu, die Kleidung vor der Kamera fallen zu lassen. „Es gibt Phasen, in denen man mehr oder weniger im Reinen mit sich ist – das kennt, glaube ich, jeder”, sagt sie offen. Doch im „Großen und Ganzen” fühle sie sich sehr wohl in ihrem Körper. Und genau das strahlt sie auf den Fotos auch aus! Wie schön!

