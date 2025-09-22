Die tollen Fotos sind auf Mallorca entstanden. „Es war tatsächlich immer ein großer Traum von mir, einmal das Gesicht einer solchen Kampagne zu sein”, gesteht die Moderatorin. Ein kleines bisschen Nervosität gehört wohl auch dazu, die Kleidung vor der Kamera fallen zu lassen. „Es gibt Phasen, in denen man mehr oder weniger im Reinen mit sich ist – das kennt, glaube ich, jeder”, sagt sie offen. Doch im „Großen und Ganzen” fühle sie sich sehr wohl in ihrem Körper. Und genau das strahlt sie auf den Fotos auch aus! Wie schön!