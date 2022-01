Amira Pocher: Alles weg! Bittere Beichte nach dem Einbruch in ihr Haus

"Es gibt nichts mehr zu holen"

Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, ob Amira keine Angst vor einem zweiten Einbruch hat. Immerhin befindet sie sich gerade im Urlaub. "Nein"; antwortet sie prompt. "1. Es gibt nichts mehr zu holen. Alles, was noch wertvoll ist, habe ich in Sicherheit gebracht und es gibt natürlich Alarmanlagen + 24 Stunden Sicherheitsdienst, der die ganze Gegend überwacht. 2. ist IMMER jemand im Haus, der aufpasst. Was aber, wie wir in der Vergangenheit gelernt haben, auch nichts bringt. Schließlich wurden wir ja ausgeraubt, während mindestens vier Leute im Haus waren."

Obwohl Amira den ersten Schock überwunden hat, dürfte es noch eine Weile dauern, bis sie sich in ihrem Haus wieder richtig wohlfühlt. Auch ihre Promi-Kollegin Verona Pooth musste diese Erfahrung kürzlich machen...