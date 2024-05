Amira Pocher: "Auf einer Stufe mit Laura Müller!" Bedeutet das ihr TV-Aus?

Doch auch ihr Moderationstalent wird an den Pranger gestellt. Unter dem Post häufen sich Kommentare wie "Moderationsqualität auf einer Stufe mit Laura Müller. Vorher über solche Leute gelästert und jetzt nicht besser", "Ich kann nicht hinschauen, wenn sie moderiert" und "Sie moderiert wie Laura Müller singt." Ganz schön harte Worte, die womöglich auch an VOX nicht vorbei gehen. Muss Amira womöglich bald ihren Platz im Studio räumen? Schließlich floppten auch ihre eigene Sendungen "Die Superzwillinge" und "My Mom, Your Dad". Doch bisher hält der Sender noch an ihr fest...

Oliver Pocher war vor Amira schon mit einigen prominenten Frauen zusammen. Hier im Video seht ihr all seine Ex-Freundinnen auf einen Blick: