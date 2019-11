Amira Pocher den Tränen nahe: Zum ersten Mal ohne Baby unterwegs

Reddit this

Großer Schritt für Amira Pocher!

Am 11. November war es soweit: Das Model und Ehemann freuten sich über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses!

Während die Promi-Eltern ihre Zeit mit dem familiären Neuzugang in vollen Zügen genießen, hieß es für Amira Pocher jetzt stark sein: Die frischgebackene Mama verließ zum ersten Mal ohne Baby das Haus!

Zum ersten Mal ohne Baby: Amira Pocher. Foto: Instagram / Amira Pocher

Amira Pocher kurz vor den Tränen: Sie verlässt das Haus ohne Baby

In ihrer -Story ließ die Gattin von Comedian Oliver Pocher ihre Follower an einem besonders herausfordernden Moment in ihrem jungen Mutterdasein teilhaben:

Dem ersten Solo-Ausflug ohne Baby!

Zu einem Foto, dass sie mit Tränchen in den Augen im Auto zeigt, erklärt Amira Pocher emotional:

"Das erste Mal ohne Baby raus (für ein paar Minuten, aber es tut weeeeh!!)."

Ein echter Meilenstein für die junge Mutter - klar, dass sich Amira Pocher als Trost gleich über reichlich Zuspruch und aufmunternde Worte von ihren Followern freuen kann!