Amira Pocher: "Frisch verliebt!" Überraschende Enthüllung nach den Krisen-News

Die ganzen Schlagzeilen der letzten Tage haben Amira und Oliver emotional aufgewühlt. "Streit gehört in einer ganz normalen Beziehung mit dazu", findet er. "Wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wäre immer alles scheiße." Und dann setzt der Comedian noch einen kleinen Scherz hinterher. "Vielleicht geht es uns eines Tages wie Markus Lanz", sagt er, woraufhin seine Frau antwortet: "Frisch verliebt!" Wer weiß, was die Zukunft noch bringt...