Amira Pocher: Keine Unterstützung von Olli? Die Zweifach-Mama packt aus

Amira platzt der Kragen

Amira teilt die Nachricht eines Fans in ihrer Story. Darin steht: "Hi Amira, schlaf mal bitte bisschen mehr. Wahnsinns-Augenringe. Lass dich mehr unterstützen." Darauf hat die Ehefrau von Oliver Pocher eine klare Antwort: "Ich weiß, das ist nett gemeint, aber SORRY, ich habe zwei Kinder. Eines davon ist nicht mal 12 Wochen alt und Olli kann vieles, aber leider keine Milch geben. Ich könnte aber auch Filter nutzen, wie alle anderen."

An mangelnder Unterstützung von Olli liegt es also nicht, dass Amira in den Augen ihrer Fans etwas müde wirkt. Vor kurzem verriet sie jedoch, dass ihr Göttergatte nicht unbedingt ein Profi darin ist, das Baby zu beruhigen. "Ich merke ja schon, du bist ja komplett überfordert mit dem Kind manchmal. Du hast es noch nicht geschafft, den einmal zu beruhigen. Das schafft jeder außer du", feuerte sie in ihrem Podcast. Auweia...