Amira Pocher: Kult-Moderator schießt fies gegen Ex von Oliver Pocher

Die Trennung von Oliver (45) und Amira Pocher (31) erhitzt die Gemüter. Längst ist es nicht mehr nur eine Angelegenheit zwischen dem Comedian und seiner Noch-Ehefrau. Immer wieder mischen sich auch Prominente in den Rosenkrieg ein, in den gerade erst etwas Ruhe einzukehren schien. Nun mischt sich ein weiterer Star in das Geschehen ein – und macht unmissverständlich klar, was er von Amira hält.

In ihrem Podcast "Die Supernasen" haben Thomas Gottschalk (73) und Mike Krüger (72) schon gegen den ein oder anderen Promi geschossen. Zuletzt ließen sie das Jahr 2023 Revue passieren. Dabei konnte sich Gottschalk eine Spitze gegen Heidi Klums (50) Tochter Leni (19) nicht verkneifen. Doch auch eine andere Dame bekam in der Folge ihr Fett weg: Amira Pocher.