Amira Pocher: "Mein Vater wollte mich beschneiden lassen"

Krasse Worte von Amira Pocher! In der neuesten Folge ihres Podcasts erinnert sich die Frau von Oliver Pocher an ihre Kindheit zurück - und diese Erinnerungen sind alles andere als rosig. Als Amira drei Jahre alt war, ließ ihr Vater sie, ihren Bruder und ihre Mutter von heute auf morgen allein. An den Tag erinnert sich die 30-Jährige heute noch: "Es hieß immer: 'Ja, er ist in Ägypten. Er ist weg'", erzählt sie.

Doch auch, wenn es hart war, keinen Vater mehr zu haben, hat ihre Mutter immer wieder betont, dass sie froh sein könne, nicht mit ihm aufgewachsen zu sein - denn dann wäre ihre Kindheit sicherlich anders abgelaufen...