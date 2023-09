Amira Pocher nach der Trennung: Ein weiterer Schicksalsschlag ereilt sie!

Diese Entscheidung ist jedoch wenig überraschend. Denn auch wenn ihre Fans sich gefreut haben, Amira Pocher im TV zu sehen, so hat die Datingshow an sich nicht überzeugt. Der Branchendienstleister "DWDL" berichtete über schlechte Einschaltquoten und auch die Zuschauer meldeten sich mit eher schlechtem Feedback auf Social Media zurück. Auf "Instagram" schrieb ein User: "So ein Schwachsinn! Wer schaut so etwas?" Ein anderer kommentierte: "Fand die erste Show sehr, sehr langweilig und peinlich. Ich möchte sowas nicht von meinen Eltern sehen." Eine vernichtende Kritik für die "My Mom, Your Dad"-Moderatorin.

Somit muss sich Amira Pocher nicht nur von dem Liebes-Aus, sondern auch von dem TV-Flop erholen. Wenn es kommt, dann kommt es dicke!