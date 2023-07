Amira Pocher: Nach Ehe-Drama - Sie geht öffentlich auf Liebessuche!

In der neuen Sendung "My Mom, Your Dad" sucht sie allerdings nicht selbst einen Mann, sondern will alleinerziehende Eltern zusammenbringen. Auf Kreta treffen 12 Single-Mütter und -Väter aufeinander. Was sie noch nicht wissen: Ihre erwachsenen Kinder leben nicht weit entfernt in einer Villa, beobachten das Geschehen und können sogar selbst eingreifen. Die Kids verkuppeln also ihre Eltern. Erst am Ende der Sendung erfahren die Eltern, dass ihr Nachwuchs die ganze Zeit dabei war. Entscheiden sie sich für den gleichen Traumpartner bzw. Traumpartneri? Werden sie Amira Pochers entscheidende Frage "Wer hat auf der Insel sein neues Liebesglück gefunden?" am Ende mit Ja beantworten? Ab dem 15. August ist "My Mom, Your Dad" wöchentlich um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen.