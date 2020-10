Amira Pocher: Peinlicher Schlüppi-Blitzer im Supermarkt!

Schlüppi-Blitzer im Supermarkt

In ihrer Instagram-Story gesteht Amira, dass sie mittlerweile ein kleines Hosen-Problem hat und keine passende Kleidung mehr findet. "Ich renne ja eh schon nur in Leggings herum", erklärt sie. Doch immer, wenn sie sich bückt, könne man ihre Unterwäsche sehen. "Ich kaufe eine neue, denke mir wow, top Qualität, zahle auch viel Geld dafür. Und dann gehe ich zu Rewe, bücke mich nach dem Käse und meine Freundin schreit 'Oh, rote Unterwäsche!'. Das kann doch nicht sein! Das darf nicht sein!", klagt die 28-Jährige. Zum Glück kann sie über die kleine Panne lachen und fragt ihre Fans nach Tipps für blickdichte Leggings.

Amira ist übrigens nicht die einzige Promi-Frau, die mit einem Schlüppi-Blitzer für Aufsehen sorgt. Sogar Herzogin Meghan versetzte ihre Fans mit ihrem durchsichtigen Rock einst in Ekstase. Ganz schön sexy...

