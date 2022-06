Amira Pocher: Pietro Lombardi lässt die Baby-Bombe platzen

Als Moderatorin für das Vox-Format "Prominent" spricht Amira Pocher nun nicht ganz freiwillig mit Pietro Lombardi über ihre Zukunftspläne. Der Sänger scheint da wohl eine klare Meinung zu haben und prognostiziert im Interview prompt einmal, wie viele Kinder er sich bei Oliver Pocher und Amira noch vorstellen könnte:

Pietro: Willst du noch Kinder? Jetzt mal zu dir?

Amira: Sag mal, drehst du gerade das Interview um?

Pietro: Ich finde, das macht doch ein Interview aus, wenn man auch mal eine Gegenfrage stellt. Ich sehe auch, ich weiß nicht warum, ich sehe so, also ich sehe so Olli und dich mit drei, vier Kindern on top.

Amira: Noch drei, vier Kinder? Wer soll denn die austragen?

Pietro: Ich sehe euch so als Familie, als Riesenfamilie.

Amira: Wie viel siehst denn du bei dir noch?

Pietro: Es gibt Tage – ich sage dir ganz ehrlich, wo ich sage, ich bin zufrieden mit einem. Dann kommen auch die Tage, wo ich sage, zwei, drei Kinder wären dann schon noch schön so.

Amira: Noch zwei, drei...jetzt müssen wir erstmal die Frau finden, und dann machen wir die Kinder.

Ob Pietro nicht sogar schon besagte Frau gefunden hat? Angeblich soll es zwischen ihm und seiner Ex Laura Maria Rypa wieder ernster werden. Immerhin stehen sie wieder in Kontakt und treffen sich erneut, wie Pietro selbst bestätigte. Mit der weiteren Kinderplanung wird er jedoch wahrscheinlich erstmal noch warten müssen.

