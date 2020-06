Amira Pocher: Schwere Vorwürfe! Ihre Fans sind fassungslos

Am „Blackout Tuesday“ posteten Menschen aus aller Welt ein schwarzes Foto, um auf Rassismus aufmerksam zu machen und gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Amira Pocher nahm nicht an der Aktion teil. Deshalb sind viele Fans nun richtig wütend auf sie!

Amira Pocher: Plötzlich blond! Sie überrascht mit einem neuen Look

Fans sind sauer auf Amira

Unter ihrem neuesten Insta-Foto lässt ein Follower seinem Ärger freien Lauf: „Für mich unnachvollziehbar, wie man bei den jetzigen Geschehnissen, die gerade rund um Rassismus passieren und Diskriminierung, nicht einen Post dazu machen kann mit fast 2 Millionen Followern. Und sich dann über Influencer beschweren, dass sie ihre Reichweite nicht nutzen. Dabei nutzt ihr eure Reichweite nur, um eure Karten zu verkaufen. Es scheint mir nicht so, als würde es dich und deinen Mann interessieren, was gerade so abgeht und nur, weil es Amerika ist, geht es uns trotzdem was an.“

Das lässt Amira sich nicht gefallen! „Und da hilft es bestimmt, ein schwarzes Foto zu posten!!!“, feuert sie. „Wir machen das auf unsere Weise und ich setze tagtäglich ein Zeichen und muss nicht auf einen Trend raufspringen.“ Auweia…

Große Sorge um Maite Kellys Tochter!