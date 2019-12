Amira Pocher: Sie amüsiert die Fans mit Pinkel-Panne

Reddit this

Da scheint auch das Söhnchen schon einen echten Sinn für Scherze zu haben...

Vor rund einem Monat war es soweit: Oliver und Amira Pocher freuten sich über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes!

Auf ihrem -Account lässt die frischgebackene Mutter ihre Follower seitdem regelmäßig an ihrem Alltag mit Baby teilhaben - und sorgte mit ihrem jüngsten Post jetzt für herzliche Lacher!

Volltreffer: Wickel-Panne bei Amira Pocher. Foto: Instagram / Amira Pocher

Von Baby angepinkelt: Amira Pocher teilt witzigen Einblick in ihren Mama-Alltag

In ihrer Instagram-Story gab das Model preis, dass ihr beim Wickeln ein wohl weitverbreitetes Malheur geschehen ist: Die junge Mutter wurde von ihrem Baby angepinkelt.

Nicht ungewöhnlich - wie Amira Pocher mit Bildern beweist, sprechen die Zielfähigkeiten ihres Söhnchens dagegen für sich!

"Also, es ist bestimmt schon jeder Mutter passiert, dass ihr Baby sie beim Wickeln vollgepinkelt hat. Aber ich glaube, das ist schon sehr außergewöhnlich", so die Promi-Mama zu einem Schwenk auf ihre Hose, die an den Innenseiten der Oberschenkel und im Schritt komplett durchnässt ist.

"Das glaubt mir niemand, dass ich das nicht selber war. Ich schwöre es euch, ich war es nicht selber!", scherzt die frischgebackenen Mutter zu dem Pipi-Malheur.

Klar, dass da auch die Follower über den Baby-Scherzkeks im Hause Pocher lachen!