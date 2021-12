Amira Pocher: Trauriges Aus! Wie macht sie jetzt weiter?

In ihrer Show "Die Superzwillinge" setzte Amira nicht auf unnötige Dramen, sondern ließ Zwillingspaare mithilfe ihrer individuellen Besonderheiten gegeneinander um eine Siegerprämie antreten. Ein Konzept, dass beim Publikum wohl kaum Anklang fand, denn die Zuschauerquoten rasten rasant in den Keller. Welches Zwillingspaar am Ende den Sieg nach Hause trägt, werden wir wohl nie erfahren, denn Vox zog bereits jetzt den Schlussstrich. Amira Pochers Show wurde nach nur einem Monat Laufzeit bereits wieder aus dem Programm genommen!