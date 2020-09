Amira Pocher: Überraschende Beauty-OP-Beichte!

Amira spricht über Beauty-Operationen

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, was Amira von Schönheitseingriffen hält. Ihre Antwort: "Hach... schwieriges Thema. Ich finde, 90% der Eingriffe heutzutage sind absolut überflüssig. Ich verstehe es, wenn man unter einem 'Makel' leidet und ihn deshalb beheben möchte, aber was ich nicht verstehe, sind diese seltsamen Schönheitsideale, die manche Blogger oder prominente Personen vorleben. Das ist oft sehr traurig, weil viele junge Mädels da draußen denken, sie müssen mega dicke Lippen haben und/oder sich für kleinen Busen/Po oder 'krumme' Nase schämen. Ich meine, schaut euch die 'Vorbilder' an. Kaum eine steht für Natürlichkeit und lehrt die jungen Frauen, sich so zu lieben, wie sie sind. Es zählt nur der beste Ausschnitt, die geilste Pose, der schönste Filter, die perfekten Lippen usw. Dabei wird halt oft nicht erzählt, was alles gemacht worden ist und das führt dazu, dass junge Mädels sich unsicherer und 'wertloser' fühlen. Sehr schade..."