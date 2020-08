Gerda Lewis & Amira Pocher: Jetzt eskaliert der Zickenzoff!

Worte, die sich Gerda nicht gefallen lässt! In ihrer Instagram-Story schießt die Blondine jetzt knallhart zurück. "Ich habe Oliver Pocher und seine Frau schon sehr lange blockiert. Ich habe mir nie ein Video angeschaut, weil es mir wirklich komplett am Arsch vorbei geht, aber nachdem Amira schon wieder öffentlich was über mich gesagt hat...", beschwert sie sich. "Mädel, wir sind gleich alt. Ich rede nicht über dich. Warum redest du über mich? Du kannst dir doch deine Meinung denken. Warum musst du immer weiter öffentlich über mich hetzen. Fehlt es dir an medialer Aufmerksamkeit? Keine Ahnung, was du davon hast. Wenn mein Leben dir nicht gefällt und ich so sinnlos bin, dann schau dich nicht mit deinem Fake-Profil meine Sachen an!" Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann dieser Streit in die nächste Runde geht...

