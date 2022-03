Amira Pocher & Massimo Sinató: Die Geschichte wiederholt sich

Aktuell sind Massimo Sinató und Amira Pocher dabei zu sehen, wie sie bei Let's Dance übers Tanzparkett fegen und alle Fanherzen höher schlagen lassen. Das die beiden dabei schon jetzt die besten Chancen auf den Staffel-Sieg in Aussicht haben, wir vor allem via "Instagram" deutlich. So sind die Anhänger des Tänzers der festen Überzeugung, dass Massimo an seine alten Erfolge anknüpft …

