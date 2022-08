Amira Pocher & Massimo Sinató: Jetzt ist es raus

Das Treffen mit dem charmanten Profi-Tänzer lässt sie kurz ihre Ehe-Probleme mit Oliver Pocher (44) vergessen. Nachdem dieser ihr vorgeworfen hat, "zu faul" in Bezug auf ihre Karriere zu sein, platzte der zweifachen Mutter der Kragen: "Ich habe viele Dinge dir zuliebe gemacht, obwohl ich es selbst gar nicht so gefühlt habe." Außerdem sei sie diejenige, die morgens immer um sechs aufsteht. Klingt nicht gerade nach einer rosigen Stimmung bei den Pochers. An Massimos Seite hingegen strahlt Amira über beide Ohren. Wenn da nicht ein Liebes-Chaos vorprogrammiert ist …