Amira & Oliver Pocher nach Ehe-Krise: Auf und davon! Er macht sich aus dem Staub

Im gemeinsamen Podcast "Die Pochers" machten sich Amira und Olli noch über die Reaktionen nach ihrer Krisen-Beichte lustig, gaben sich nach außen hin einigermaßen harmonisch, ja sogar vorsichtig optimistisch. "Wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wäre immer alles scheiße", betonte der Comedian. Doch mittlerweile sieht es eher so aus, als ob doch deutlich mehr im Argen liegt, als es sich beide eingestehen mögen. Eigentlich wollten sie ja, "ein paar Dinge klären" und "alles sauber weiterlaufen lassen, allein schon für die Kinder", aber weil ständige Streitereien und Diskussionen wohl viel zu viele Nerven und Tränen kosten würden, ergreifen sie stattdessen die Flucht – und gehen auf größtmögliche räumliche Distanz.

Am Wochenende war Amira bei der Sportalm-Gala und den Duftstars in Wien zu Gast, während Olli in Hürth bei der Spielshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" vorbeischaute. Zwar versuchte er die scherzhafte Begrüßung durch Moderator Thomas Gottschalk ("Du bist Überraschungsgast oder bist du zu Hause rausgeflogen?") mit dem gewohnt robusten Humor zu kontern, doch irgendwie geriet ihm wohl der Ernst der Lage dazwischen. "Ich bin noch nicht rausgeflogen", so Olli, "aber ich nutze jede Gelegenheit, um nicht zu Hause zu sein." Das Bittere daran ist, dass man ihm das aufs Wort glaubt…