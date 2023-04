Amira & Oliver Pocher: Neue Wege! Sie hat endgültig genug

"Ohne meinen Ehemann war ich immer noch eine anständig arbeitende, voll verdienende, selbstständige Frau mit einer Wohnung, mit einem Auto, mit allem, was ich brauchte", macht Amira sich im österreichischen Podcast "Plauderei unter Freundinnen" Luft. "Ich habe mich immer selbst um alles gekümmert, war von niemandem abhängig, und ich habe es selber geschafft. Also warum war ich dann nichts?" Dass Amira sich nicht als Ollis Anhängsel wahrnehmen lassen will, bewies sie auch in der Vergangenheit immer wieder. Ganz bewusst vertraten die beiden öffentlich immer wieder unterschiedliche Meinungen oder spielten in TV-Shows in gegnerischen Teams – wie zuletzt bei der Promi-Darts-WM, bei der Amira ihren Liebsten locker abhängte. Und doch scheint es nicht leicht zu sein, sich aus seinem Schatten herauszukämpfen. Wollen die beiden auch deshalb in Amiras Heimat ziehen? Gut möglich, denn in Österreich ist die ehemalige Stylistin ein gefeierter Shooting-Star und würde ihrem Mann ganz sicher den Rang ablaufen.

