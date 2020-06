Amira & Oliver Pocher: Schwindel aufgeflogen! Jetzt kommt die Wahrheit raus

Wir erinnern uns: Im Januar stürzten Oli und sie sich zunächst gemeinsam auf Michael Wendler (47) und Laura Müller (19), machten sich in zahlreichen Videos über die beiden lustig. Und weil das bei seinen Followern offensichtlich gut ankam, knöpften sie sich anschließend Deutschlands beliebteste Influencerinnen vor – darunter Ex-„Bachelor“-Kandidatin Yeliz Koc (26), Katzenberger-Schwester Jenny Frankhauser (27), Mami-Bloggerin Sarah Harrison (29), Ex-„BTN“-Darstellerin Anne Wünsche (28), die nach der Attacke sogar bittere Tränen weinte. Zuletzt wurde auch Ex-„Bachelorette“ Gerda Lewis (27) zu Olis Opfer. Die Clips, in denen die Instagrammerinnen zum Beispiel für Haar- und Körperpflege-Produkte warben, führte Pocher in seiner sogenannten „Bildschirmkontrolle“ auf Instagram vor und kommentierte sie gehässig bis bitterböse, indem er beispielsweise Yeliz Koc in „Yeliz Kotz“ umbenannte oder Jenny Frankhausers Pfälzer Dialekt nachäffte.