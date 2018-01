Amok-Alarm an Berufsschule in Leipzig!

Schock an einer Beruffschule in Leipzig! An der Bildungsakademie wurde Amok-Alarm ausgelöst. Der Grund: Eine Lehrerin hat eine Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand in dem Gebäude gesichtet.

Die Polizei war sofort mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Polizei hat das Gebäude sowie die Straße davor sofort abgeriegelt. Der mutmaßliche Pistolenmann saß in einem Deutsch-Kurs. Er und seine Taschen wurde von den Polizisten sofort durchsucht, ob er eine Waffe dabei hat.

Die Ermittler fanden ein Pistolenimitat aus Gummi, was von der Polizei sofort sichergestellt wurde. "Wir prüfen, ob ein Straftatverdacht besteht", sagte ein Polizeisprecher gegenüber "TAG24". Ob ein Anfangsverdacht eines Vestoßes gegen das Waffengesetz vorliegt, wird derzeit überprüft.