Amok-Alarm im Jobcenter: mann zückt plötzlich ein Messer!

In einem Jobcenter in Konstanz haben sich am Dienstag dramatische Szenen abgespielt.

Es soll zu einem Streit zwischen einem Mann und einer Sachbearbeiterin gekommen sein. Dann zückte er plötzlich ein Messer – sogar Amok-Alarm wurde danach ausgelöst.

Die Polizei war schnell vor Ort und durchsuchte jeden Raum des Gebäudes – der Tatverdächtige war zu dem Zeitpunkt offenbar nicht mehr da. Anschließend wurde die Fahndung nach dem Mann eingerichtet.

Bisher haben die Ermittler den 39-Jährigen noch nicht finden können. Die Bevölkerung ist offenbar nicht gefährdet. Was hinter der Tat steckt, ist bisher völlig unklar – Ermittlungen der Polizei sollen das nun klären.