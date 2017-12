Ein Amok-Alarm an der Theodor-Heuss-Schule in Rutesheim versetzsetzte heute Morgen Mitarbeiter und Schüler in Angst und Schrecken. Erst kürzlich sorgte ein geplanter Amoklauf in Duisburg für reichlich Aufsehen. Eltern sind besorg. Sind ihre Kinder noch sicher?

Amok-Alarm an Grundschule

Ein Amok-Alarm an der Theodor-Heuss-Schule in Rutesheim sorgte heute Morgen für einen polizeilichen Großeinsatz. Nachdem der Alarm ausgelöst wurde, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot und Rettungskräften an. Zum Zeitpunkt des Notrufes befanden sich 185 Schüler sowie die Mitarbeiter der Schule in der Lehranstalt.

Polizei durchsuchte Grundschule

Nachdem die Beamten die Schule durchsuchten, konnte gegen Mittag Entwarnung gegeben werden. Warum der Amok-Alarm ausgelöst wurde, ist bist jetzt noch nicht bekannt. Schüler und Mitarbeiter der Theodor-Heuss-Schule stehen derzeit noch unter polizeilicher Betreuung.