Ana Ivanovic: Babybauch-Alarm auf neustem Foto

Wie "Bunte" bereits im September berichtete, ist die Schwangerschaft von Ana ein offenes Geheimnis. Bastian Schweinsteigers Fußballkollegen von "Chicago-Fire" wüssten schon Bescheid. Auch der engste Familienkreis soll bestätigt haben, dass Ana und Profi-Kicker Bastian im Frühling Eltern werden. Auf der Flagship-Store Einweihung von " Intimissimi " am Mittwoch in New York, gerät die Gerüchteküche über die Schwangerschaft von Ana erneut ins brodeln.