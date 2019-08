Ana Ivanovic & Bastian Schweinsteiger: Das Baby ist da!

Reddit this

& schweben im Baby-Glück! Wie das Paar nun berichtet, erblickte ihr süßer Spross das Licht der Welt. Doch damit nicht genug! Auch das Geschlecht ist bereits bekannt...

Via " " lässt Ana Ivanovic nun die süße Bombe platzen und berichtet ihrer Community, dass ihr Baby das Licht der Welt erblickt hat. Sie teilt dazu ein Foto, auf dem die süßen Hände ihres Nachwuchses zu sehen sind. Vor allem aber der Kommentar zu dem Post sorgt für mächtig Aufsehen. Ana verrät nämlich ihren Fans ebenfalls, dass Geschlecht ihres Sprosses. So verkündet sie: "Unser Sohn hat einen kleinen Bruder bekommen." Wow! Das So eine Nachricht nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Ana Ivanovic & Bastian Schweinsteiger: Ihre Fans sind überglücklich

Wie unter dem Post der deutlich wird, freuen sich ihre Anhänger mit dem Paar. So kommentieren sie: "Die herzlichsten Glückwünsche zur Geburt" sowie "Alles Gute zur Geburt eures Babys"! Ob uns Ana und Bastian in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Baby-Bildern versorgen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

Hoppla! Damit haben die Fans von Bastian defintiv nicht gerechnet...